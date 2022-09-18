Поражение "Баварии", лидерство "Униона", победа Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить поражение "Баварии" от "Аугсбурга", победу "Униона" над "Вольфсбургом", а также успех дортмундской "Боруссии" над "Шальке".

"Аугсбург" – "Бавария" - 1:0 (0:0)

Гол: Бериша, 59 - 1:0

"Боруссия" Д – "Шальке" - 1:0 (0:0)

Гол: Мукоко, 79 - 1:0

"Боруссия" М – "РБ Лейпциг" - 3:0 (2:0)

Голы: Хофманн, 10 - 1:0, Хофманн, 35 - 2:0, Бенсебайни, 53 - 3:0

"Унион" – "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)

Голы: Сьебатшо, 54 - 1:0, Беккер, 77 - 2:0

"Хоффенхайм" – "Фрайбург" - 0:0

"Бохум" – "Кельн" - 1:1 (1:0)

Голы: Шмитц, 9 (автогол) - 1:0, Майна, 88 - 1:1

"Байер" – "Вердер" - 1:1 (0:0)

Голы: Демирбай, 57 - 1:0, Велькович, 82 - 1:1

"Штутгарт" – "Айнтрахт" - 1:3 (0:1)

Голы: Роде, 6 - 0:1, Камада, 55 - 0:2, Томаш, 57 - 1:2, Якич, 88 - 1:3

"Майнц" – "Герта" - 1:1 (0:1)

Голы: Тузар, 30 - 0:1, Каси, 90 - 1:1

Положение команд: "Унион" - 17, "Боруссия" Д - 15, "Фрайбург" - 14, "Хоффенхайм" - 13, "Бавария", "Боруссия" М - 12, "Айнтрахт", "Майнц" - 11, "Кельн" - 10, "Вердер", "Аугсбург" - 9, "РБ Лейпциг" - 8, "Герта", "Шальке" - 6, "Байер", "Штутгарт", "Вольфсбург" - 5, "Бохум" - 1.

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