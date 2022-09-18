Поражение "Баварии", лидерство "Униона", победа Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги

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Поражение "Баварии", лидерство "Униона", победа Дортмунда: результаты 7-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить поражение "Баварии" от "Аугсбурга", победу "Униона" над "Вольфсбургом", а также успех дортмундской "Боруссии" над "Шальке".

"Аугсбург" – "Бавария" - 1:0 (0:0)
Гол: Бериша, 59 - 1:0

"Боруссия" Д – "Шальке" - 1:0 (0:0)
Гол: Мукоко, 79 - 1:0

"Боруссия" М – "РБ Лейпциг" - 3:0 (2:0)
Голы: Хофманн, 10 - 1:0, Хофманн, 35 - 2:0, Бенсебайни, 53 - 3:0

"Унион" – "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)
Голы: Сьебатшо, 54 - 1:0, Беккер, 77 - 2:0

"Хоффенхайм" – "Фрайбург" - 0:0

"Бохум" – "Кельн" - 1:1 (1:0)
Голы: Шмитц, 9 (автогол) - 1:0, Майна, 88 - 1:1

"Байер" – "Вердер" - 1:1 (0:0)
Голы: Демирбай, 57 - 1:0, Велькович, 82 - 1:1

"Штутгарт" – "Айнтрахт" - 1:3 (0:1)
Голы: Роде, 6 - 0:1, Камада, 55 - 0:2, Томаш, 57 - 1:2, Якич, 88 - 1:3

"Майнц" – "Герта" - 1:1 (0:1)
Голы: Тузар, 30 - 0:1, Каси, 90 - 1:1

Положение команд: "Унион" - 17, "Боруссия" Д - 15, "Фрайбург" - 14, "Хоффенхайм" - 13, "Бавария", "Боруссия" М - 12, "Айнтрахт", "Майнц" - 11, "Кельн" -  10, "Вердер", "Аугсбург" - 9, "РБ Лейпциг" - 8, "Герта", "Шальке" - 6, "Байер", "Штутгарт", "Вольфсбург" - 5, "Бохум" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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