Полузащитник "Ювентуса" перешел в "Челси"

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Денис Закария ближайший сезон проведет в "Челси".

Как пишет сайт лондонцев, клуб арендовал 25-летнего хавбека сборной Швейцарии до конца сезона с правом выкупа.

По данным СМИ, права на футболиста "Челси" сможет выкупить за 30 млн фунтов.

Закария играл за "Ювентус" с зимы 2022 года. За это время он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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