Полузащитник "Тоттенхэма" перешел в "Сампдорию"
Фото: сайт "Сампдории"/Автор неизвестен
Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс перешел в "Сампдорию".
Речь идет о переходе 26-летнего футболиста на правах аренды с опцией выкупа.
В текущем сезоне АПЛ Уинкс ни разу не выходил на поле. В сезоне-2021/22 он принял участие в 19 матчах чемпионата.
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