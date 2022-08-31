Полузащитник "Тоттенхэма" перешел в "Сампдорию"

Теги харри уинкстоттенхэмсампдория

Полузащитник "Тоттенхэма" перешел в "Сампдорию"

Фото: сайт "Сампдории"/Автор неизвестен

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс перешел в "Сампдорию".

Речь идет о переходе 26-летнего футболиста на правах аренды с опцией выкупа. 

В текущем сезоне АПЛ Уинкс ни разу не выходил на поле. В сезоне-2021/22 он принял участие в 19 матчах чемпионата.

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