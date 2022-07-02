Полузащитник "Спартака" перешел в "Пари НН"
Полузащитник "Спартака" Константин Шильцов следующий сезон проведет в "Пари НН".
Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, в договоре есть опция выкупа 20-летнего футболиста.
Интересно, что только недавно московский клуб продлил контракт со Шильцовым на три года.
В прошедшем сезоне молодой хавбек забил 10 мячей и отдал две результативные передачи в 31 матче за "Спартак-2" в Первом дивизионе.
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