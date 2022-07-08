Полузащитник "Спартака" Мартинс вернулся в Россию
Фото: инстаграм Кристофера Мартинса/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс вернулся в Россию.
После медосмотра хавбек присоединится к команде в Санкт-Петербурге и будет готовиться к матчу за Суперкубок против "Зенита".
Люксембургский футболист перебрался в московский клуб в январе 2022 года на правах аренды из "Янг Бойз", а в начале июня московский клуб объявил о выкупе прав на футболиста.
В минувшем сезоне он сыграл в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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