Полузащитник "Сочи" получил полный разрыв крестообразной связки

Полузащитник "Сочи" Викторьен Ангбан получил серьёзное повреждение в игре 6-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:2).

После матча у него диагностировали полный разрыв крестообразной связки правого колена.

"После игры с "Ростовом" Викторьен Ангбан прошёл тщательное обследование. К огромному сожалению, подтвердились самые худшие опасения: у ивуарийца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшее время полузащитник сочинцев будет прооперирован в Барселоне, после чего начнёт процесс реабилитации после травмы. Футболисты, персонал и руководство клуба желают игроку здоровья и скорейшего возвращения на поле! Витя, мы с тобой!" — отметили в клубе.

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