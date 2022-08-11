Полузащитник "Сочи" перешел в "Црвену Звезду"
Фото: сайт "Црвены Звезды"/Автор неизвестен
Полузащитник "Сочи" Егор Пруцев перешел в "Црвену Звезду".
Контракт рассчитан на четыре года.
Журналист Иван Карпов пишет, что российский клуб получит за игрока около 1 миллиона евро.
"Црвена Звезда» – это большой клуб, который известен по всей Европе. Счастлив стать частью красно-белой семьи. Хочу выиграть как можно больше трофеев в составе "Звезды".
Как и любой футболист, я мечтаю играть в Лиге чемпионов. Думаю, это правильное место, чтобы учиться и развиваться.
Горжусь, что меня будет тренировать Деян Станкович. Помню его гол в ворота "Шальке" с центра поля. А теперь у меня будет возможность поработать с ним. Это восхитительное ощущение", – сказал Пруцев.
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