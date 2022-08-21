Полузащитник ПСЖ перешел в "Айнтрахт"

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Полузащитник ПСЖ перешел в "Айнтрахт"

Фото: сайт "Айнтрахта"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Эрика Эбимбе в "Айнтрахт".

Немецкий клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа. При этом парижане продлили с игроком контракт до лета 2024 года.

21-летний Эбимбе выступает за ПСЖ с 2019 года, провел за клуб 14 матчей и отдал один голевой пас. Сдавался в аренду "Гавру" и "Дижону".

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