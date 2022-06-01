Полузащитник "Оренбурга" завершил карьеру после выхода в РПЛ
Фото: сайт ФНЛ/Автор неизвестен
Полузащитник "Оренбурга" Сергей Бреев объявил о завершении карьеры 35-летнем возрасте, о чем сообщила пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне футболист провел за команду 26 матчей, в которых забил два мяча.
Также опытный футболист сыграл в ответном стыковом матче с "Уфой" (2:1) за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне и помог своему клубу перейти в элиту российского футбола.
За "Оренбург" Бреев провел 193 матча, в которых забил 13 голов.
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