Полузащитник "МЮ" хочет покинуть команду из-за тренера

Теги манчестер юнайтедфакундо пельистри

Полузащитник "МЮ" хочет покинуть команду из-за тренера

Фото: инстаграм Факундо Пельистри/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри не видит будущего в команде под руководством Эрика тен Хага.

Как сообщает Team Talk, 20-летний футболист недоволен тем, что не получает игровой практики.

Пельистри перешёл в "Манчестер Юнайтед" в октябре 2020 года за € 8,5 млн. С января 2021-го он выступал на правах аренды за испанский "Алавес", за который сыграл 35 матчей и не отметился результативными действиями.

Его контракт с "МЮ" истекает в 2025 году. 

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