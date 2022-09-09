Полузащитник киевского "Динамо" выбыл до конца года из-за травмы
Фото: инстаграм Николая Шапаренко/Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко выбыл минимум до конца года из-за травмы, которую он получил в матче Лиги Европы против "Фенербахче".
Хавбек сборной Украины покинул поле на носилках во втором тайме.
Как сообщает Динамо Киев Inside, полузащитник разорвал крестообразную связку колена. По данным источника, футболист больше не поможет "Динамо" в 2022 году.
Если диагноз подтвердится, то Шапаренко вернется к игре только в следующем году.
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