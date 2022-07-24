Полузащитник ЦСКА переходит в "Лечче"

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Полузащитник ЦСКА переходит в "Лечче"

Фото: инстаграм Кристияна Бистровича/Автор неизвестен

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович переходит в итальянский "Лечче".

Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио, переговоры по переходу футболиста находятся в продвинутой стадии.

Источник отметил, что "Лечче" планирует укрепить свой состав для выполнения задачи по сохранению прописки в Серии А/

Вторую часть сезона-2021/2022 Бистрович провёл в аренде в турецком клубе "Карагюмрюк", за который сыграл 20 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи. 

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