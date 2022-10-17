Полузащитник "Барселоны" признан лучшим молодым футболистом года

Теги барселонагави

Полузащитник "Барселоны" признан лучшим молодым футболистом года

Фото: инстаграм Гави/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Гави признан лучшим молодым футболистом года по версии журнала France Football.

Талант каталонского клуба получил трофей из рук предыдущего обладателя награды Педри, который также выступает за "Барселону".

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за "Барселону" 13 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Названо место Роналду в голосовании за "Золотой мяч". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 17 октября

Главные новости дня: 17 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов