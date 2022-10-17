Полузащитник "Барселоны" признан лучшим молодым футболистом года
Фото: инстаграм Гави/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Гави признан лучшим молодым футболистом года по версии журнала France Football.
Талант каталонского клуба получил трофей из рук предыдущего обладателя награды Педри, который также выступает за "Барселону".
В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за "Барселону" 13 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14