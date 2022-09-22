Полтавская "Ворскла" просматривает воспитанника "Тоттенхэма"

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Английский форвард Родель Ричардс может перебраться в полтавскую "Ворсклу".

Как сообщает телеграм-канал "Бей-беги", 22-летнй футболист уже прибыл на просмотр в украинский клуб.

Интересно, что в "Ворсклу" он мог перейти еще в январе, однако тогда до подписания контракта дело так и не дошло.

В июле Ричардс подписал контракт с болгарским "Хебаром", но 10 сентября стороны его разорвали.

Ричардс является воспитанником "Тоттенхэма". В составе молодежки "шпор" он забил 4 гола и оформил 1 ассист в 10 матчах Юношеской лиги УЕФА.

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