Польша продлила свою ужасную серию на международной арене

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Польша продлила свою ужасную серию на международной арене

Фото: твиттер Польской футбольной ассоциации/Автор неизвестен

Сборная Польши по-прежнему не может победить на международной арене.

Вчера подопечные Чеслава Михневича проиграли Нидерландам в 5-м туре Лиги наций (0:2).

В последних четырех матчах у польской команды ничья и три поражения, в том числе от Бельгии со счетом 1:6.

В группе Лиги наций Польша идет на третьей строчке, опережая Уэльс, у которого один балл.

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