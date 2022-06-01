Польша победила Уэльс в Лиге наций

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Польша победила Уэльс в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Польши/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Польши на своем поле обыграла национальную команду Уэльса со счетом 2:1.

Победу поляками принесли голы Якуба Каминьски и Кароля Швидерски. В составе валлийцев отличился Джонатан Уильямс.

Польша, набрав три очка, вышла на первое место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Уэльс с 0 очков занимает последнее, 4-е место в группе.

Польша – Уэльс - 2:1 (0:0)
Голы: Уильямс, 52 - 0:1, Каминьски, 72 - 1:1, Швидерски, 85 - 2:1

Польша: Грабара, Берешиньски, Глик, Беднарек, Пухач (Залевски, 73), Крыховяк (Гросицки, 81), Клих (Журковски, 60), Зелиньски, Гуральски (Каминьски, 60), Левандовски, Букса (Швидерски, 73).

Уэльс: Уорд (Хеннесси, 46), Гантер, Мифем, Норрингтон-Дэвис, Смит, Уильямс (Томас, 77), Моррелл, Левитт, Мур (Харрис, 46), Джеймс (Матондо, 46), Бернс (Уильямс, 62).

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