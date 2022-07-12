Полоз считает, что "Зенит" боится играть в еврокубках
Фото твиттер "Ростова"/Автор неизвестен
Форвард "Ростова" Дмитрий Полоз считает, что "Зенит" боится играть в еврокубках.
"Если взять матчи "Зенита", то они в России играют спокойно, туда-сюда. А в еврокубках: бу-бух, ба-бах — и всё. У них нет такой уверенности, как в РПЛ, потому что боятся. Взять того же Аршавина.
Он всегда получал мяч, где бы ни находился — всегда с мячом. Другие игроки — зажались, они боятся. Всем нужно психологов в команду, чтобы общались и настраивали на матчи. Это сто процентов", — заявил Полоз в программе "Футбол России".
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