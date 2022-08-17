Полиция вынесла приговор Роналду за разбитый телефон мальчика-фаната

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил устное предупреждение от полиции из-за инцидента с болельщиком "Эвертона", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист добровольно посетил полицейское отделение и был допрошен. В настоящее время дело закрыто.

Напомним, что в прошлом сезоне после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Эвертона" (0:1) Роналду выбил телефон из рук 14-летнего мальчика с аутизмом. Из-за действий португальца устройство разбилось.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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