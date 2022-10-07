Полиция предотвратила ограбление дома звезды "Ювентуса"
Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен
Полиция предотвратила ограбление дома хавбека "Ювентуса" Анхеля Ди Марии.
По информации la Republica, банда преступников вечером 6 октября попыталась проникнуть на виллу аргентинского футболиста.
Служба безопасности виллы игрока заметила, что воры уже проникли в сад, миновав обзор.
На место прибыла полиция, которая смогла предотвратить нападение. Сейчас стражи порядка стараются выяснить, сколько человек пыталось проникнуть в дом игрока.
Не пропустите: Де Лигт назвал причину перехода из "Ювентуса" в "Баварию". | https://dailysports.net
главное
-
Главные новости дня: 6 октября
-
Разгромные победы "Вильярреала" и "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 6 октября
-
Феерии "Арсенала" и ПСВ, тяжелая победа "МЮ": результаты Лиги Европы 6 октября
-
Киевское "Динамо" потерпело третье подряд поражение в Лиге Европы
-
"Арсенал" одержал крупную победу в Лиге Европы
Лента новостей
-
Срочный трансфер: "Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"
-
Клуб АПЛ, принадлежащий россиянину, нашел нового владельца
-
Месси пожаловался на внимание к своей персоне
-
Наставник "МЮ" подвел итоги тяжелой победы в Лиге Европы
-
Умер тренер "Тоттенхэма"
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Лидер "Днепра-1" получил серьезную травму в первом матче после восстановления
-
Луческу назвал причину поражения киевского "Динамо" от "Ренна"
-
Луческу вышел на второе место по количеству матчей в еврокубках
-
Назван худший игрок киевского "Динамо" в матче с "Ренном"
-
Полиция предотвратила ограбление дома звезды "Ювентуса"
-
Турецкий клуб намерен подписать Роналду
-
В Англии требуют исключения Холанда из АПЛ по необычной причине
-
На матче с участием "Бока Хуниорс" во время беспорядков погиб болельщик
-
Роналду не реализовал убойный момент в матче Лиги Европы: фото
-
Фантастический результат: "Арсенал" выиграл 9 из 10 матчей сезона
-
Холанд зарабатывает рекордную в АПЛ зарплату из-за бонусов
-
Главные новости дня: 6 октября
-
Разгромные победы "Вильярреала" и "Фиорентины": результаты Лиги Конференций 6 октября
-
Феерии "Арсенала" и ПСВ, тяжелая победа "МЮ": результаты Лиги Европы 6 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17