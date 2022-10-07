Полиция предотвратила ограбление дома звезды "Ювентуса"

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Полиция предотвратила ограбление дома звезды "Ювентуса"

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

Полиция предотвратила ограбление дома хавбека "Ювентуса" Анхеля Ди Марии.

По информации la Republica, банда преступников вечером 6 октября попыталась проникнуть на виллу аргентинского футболиста.

Служба безопасности виллы игрока заметила, что воры уже проникли в сад, миновав обзор.

На место прибыла полиция, которая смогла предотвратить нападение. Сейчас стражи порядка стараются выяснить, сколько человек пыталось проникнуть в дом игрока. 

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