Покер де Брюйне принес "Ман Сити" яркую победу в АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 5:1.
Победу "горожанам" принес покер Кевина де Брюйне и гол Рахима Стерлинга. У хозяев отличился Леандер Дендокер.
"Манчестер Сити", набрав 89 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 50 очками остался на восьмой позиции.
"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" - 1:5 (1:3)
Голы: де Брюйне, 7 - 0:1, Дендонкер, 11 - 1:1, де Брюйне, 16 - 1:2, де Брюйне, 24 - 1:3, де Брюйне, 60 - 1:4, Стерлинг, 84 - 1:5
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Боли, Коуди, Кастро, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью (Кандл, 85), Рубен Невеш, Шикинью, Хименес (Хван Хи Чхан, 72), Нету (Тринкау, 72).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо (Марез, 77), Лапорт (Аке, 61), Зинченко, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Фоден (Грилиш, 81), Бернарду Силва, Стерлинг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18