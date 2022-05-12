Покер де Брюйне принес "Ман Сити" яркую победу в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 5:1.

Победу "горожанам" принес покер Кевина де Брюйне и гол Рахима Стерлинга. У хозяев отличился Леандер Дендокер.

"Манчестер Сити", набрав 89 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 50 очками остался на восьмой позиции.

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" - 1:5 (1:3)

Голы: де Брюйне, 7 - 0:1, Дендонкер, 11 - 1:1, де Брюйне, 16 - 1:2, де Брюйне, 24 - 1:3, де Брюйне, 60 - 1:4, Стерлинг, 84 - 1:5

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Боли, Коуди, Кастро, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью (Кандл, 85), Рубен Невеш, Шикинью, Хименес (Хван Хи Чхан, 72), Нету (Тринкау, 72).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо (Марез, 77), Лапорт (Аке, 61), Зинченко, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Фоден (Грилиш, 81), Бернарду Силва, Стерлинг.

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