Погребняк больше не будет играть в РПЛ

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Погребняк больше не будет играть в РПЛ

Фото инстаграм Павла Погребняка/Автор неизвестен

Известный российский футболист Павел Погребняк больше не будет играть в РПЛ.

По словам форварда, он также не собирается играть и в Первой лиге.

"Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из "Манчестер Юнайтед", не пойду, карьера завершена же", – сказал бывший нападающий сборной России.

Отметим, что в РПЛ Погребняк в последний раз выходил на поле в мае 2021 года.

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