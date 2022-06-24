Погребняк больше не будет играть в РПЛ
Фото инстаграм Павла Погребняка/Автор неизвестен
Известный российский футболист Павел Погребняк больше не будет играть в РПЛ.
По словам форварда, он также не собирается играть и в Первой лиге.
"Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из "Манчестер Юнайтед", не пойду, карьера завершена же", – сказал бывший нападающий сборной России.
Отметим, что в РПЛ Погребняк в последний раз выходил на поле в мае 2021 года.
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