Погба взял культовый номер в "Ювентусе"

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Погба взял культовый номер в "Ювентусе"

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Ювентуса" Поль Погба определился с игровым номером, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболист получил в клубе 10-й номер. Хавбек достался туринскому клубу бесплатно, так как являлся свободным агентом. Ранее он уже играл за "Юве" с 2012 по 2016 годы.

29-летний Погба с 2016 по 2022 годы выступал за "Манчестер Юнайтед", провел за клуб 232 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу.

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