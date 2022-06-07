Погба выбрал игровой номер в "Ювентусе"

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Погба выбрал игровой номер в "Ювентусе"

Туринский "Ювентус" все ближе к подписанию хавбека сборной Франции Поля Погба.

Как сообщает журналист Николо Скира, в итальянском клубе француз получит игровой номер 10.

О подписании бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" сообщат в ближайшие дни.

В Италии француз будет зарабатывать € 8 млн в год плюс € 2 млн в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне игрок сборной Франции провёл за английский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал девять результативных передач. 

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