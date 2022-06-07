Погба выбрал игровой номер в "Ювентусе"
Туринский "Ювентус" все ближе к подписанию хавбека сборной Франции Поля Погба.
Как сообщает журналист Николо Скира, в итальянском клубе француз получит игровой номер 10.
О подписании бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" сообщат в ближайшие дни.
В Италии француз будет зарабатывать € 8 млн в год плюс € 2 млн в качестве бонусов.
В прошедшем сезоне игрок сборной Франции провёл за английский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал девять результативных передач.
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|Команда
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|Челси
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18