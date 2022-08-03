Погба решил отказаться от операции ради ЧМ-2022

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Новичок "Ювентуса" Поль Погба решил отказаться от операции, чтобы попасть на чемпионат мира-2022.

После консультаций игрок сборной Франции, восстанавливающийся от травмы мениска, принял решение продолжить консервативное лечение. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации журналиста, в общей сложности хавбек пропустит 40 дней.

Если бы Погба пришлось перенести хирургическое вмешательство, он мог бы выбыть на срок до 5 месяцев.

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