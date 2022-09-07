Погба рассказал об операции на мениске
Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба рассказал о том, как перенес операцию на мениске.
По словам футболиста, операция прошла успешно.
"Сейчас в планах восстановление и возвращение на поле как можно скорее. Хочу поблагодарить вас за добрые пожелания и за вашу поддержку. В психологическом плане я в порядке, несмотря на все трудности, травму и другие проблемы. Держим голову высоко, мы никогда не одиноки. Движемся только вперёд. В любом случае большое спасибо вам. Всегда улыбайтесь", — написал Погба на своей странице в социальных сетях.
Ожидается, что футболист вернется на поле в январе.
Не пропустите: Бонуччи может перейти в турецкий топ-клуб. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Луческу взял 25 футболистов "Динамо" на матч с "Фенербахче"
-
Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
-
"Шахтер" добыл первую победу на групповом этапе ЛЧ за почти два года
-
Диего Косте не дали разрешение на работу в Англии
-
Назван лучший игрок "Шахтера" в матче с "Лейпцигом"
-
Болельщики "Лейпцига" вывесили баннер в поддержку Украины
-
Тедеско уволен из "РБ Лейпциг"
-
"Челси" уволил Тухеля
-
Тедеско отреагировал на слухи о своем увольнении из "Лейпцига"
-
Наставник "Шахтера" назвал главных героев матча с "Лейпцигом"
-
Погба рассказал об операции на мениске
-
Фанаты загребского "Динамо" сожгли флаг УЕФА на трибунах
-
Месси заменили в матче Лиги чемпионов впервые за 8 лет
-
В "Барселоне" ответили на слухи об интересе к российскому футболисту
-
Появились подробности травмы Бензема в матче Лиги чемпионов
-
Тренера "Лейпцига" могут уволить после разгрома от "Шахтера"
-
Азар забил в Лиге чемпионов впервые с 2020 года
-
Холанд значительно превзошел Месси и Роналду по результативности в ЛЧ
-
Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Конференций
-
Расписание матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17