Погба рассказал об операции на мениске

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Погба рассказал об операции на мениске

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба рассказал о том, как перенес операцию на мениске.

По словам футболиста, операция прошла успешно.

"Сейчас в планах восстановление и возвращение на поле как можно скорее. Хочу поблагодарить вас за добрые пожелания и за вашу поддержку. В психологическом плане я в порядке, несмотря на все трудности, травму и другие проблемы. Держим голову высоко, мы никогда не одиноки. Движемся только вперёд. В любом случае большое спасибо вам. Всегда улыбайтесь", — написал Погба на своей странице в социальных сетях.

Ожидается, что футболист вернется на поле в январе.

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