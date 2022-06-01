Погба прокомментировал свой уход из "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник Поль Погба поделился мнением о своем уходе из "Манчестер Юнайтед".

"Играть за "Манчестер Юнайтед" было честью для меня. Я сохраню в памяти много прекрасных моментов и воспоминаний, но самое главное – безграничную поддержку фанатов. Спасибо всем", - написал Погба в своем твиттере.

Контракт хавбека истекает в конце июня и он покинет клуб в статусе свободного агента.

29-летний Погба выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2011 по 2012 годы, а также с 2016 года. Всего он провел за клуб 233 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. В составе английского клуба Погба становился обладателем Кубка Лиги и выиграл Лигу Европы.

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