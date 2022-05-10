Погба придется серьезно потерять в деньгах ради возвращения в "Ювентус"

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Погба придется серьезно потерять в деньгах ради возвращения в "Ювентус"

Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен

"Ювентус" намерен подписать французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба грядущим летом на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, для того, чтобы этот переход стал реальным, футболисту сборной Франции необходимо существенно снизить свои финансовые запросы.

По информации источника, Погба в случае перехода в "Ювентус" будет зарабатывать примерно в два раза меньше, чем в "Юнайтед", где его оклад равняется 15 миллионам евро в год.

Отмечается, что в ПСЖ французу готовы платить 10 миллионов за сезон.

Напомним, что контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до конца нынешнего сезона.

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