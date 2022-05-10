Погба придется серьезно потерять в деньгах ради возвращения в "Ювентус"
Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен
"Ювентус" намерен подписать французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба грядущим летом на правах свободного агента.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, для того, чтобы этот переход стал реальным, футболисту сборной Франции необходимо существенно снизить свои финансовые запросы.
По информации источника, Погба в случае перехода в "Ювентус" будет зарабатывать примерно в два раза меньше, чем в "Юнайтед", где его оклад равняется 15 миллионам евро в год.
Отмечается, что в ПСЖ французу готовы платить 10 миллионов за сезон.
Напомним, что контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до конца нынешнего сезона.
Также не пропустите: "Астон Вилла" выкупит Коутиньо из "Барселоны". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Директор "Боруссии" ярко высказался об уходе Холанда
-
Тренер "Лидса" прокомментировал вероятный переход Холанда в "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Гвардиолы
-
"Барселона" договорилась с "Астон Виллой" о переходе Коутиньо
-
Агент Лаутаро Мартинеса высказался о будущем игрока
-
Азар вернулся к тренировкам после операции
-
"Валенсия" объявила о подписании Уго Дуро
-
"Барселона" ищет замену Бускетсу
-
Моуринью рассказал, что готов отпустить Абрахама в АПЛ
-
"Реал" готов продлить контракт с Начо
-
Погба придется серьезно потерять в деньгах ради возвращения в "Ювентус"
-
Стало известно, в какую сумму "Манчестер Сити" обойдется Холанд
-
"Арсенал" готов продлить контракт с Эль-Ненни
-
Грилиш поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ
-
"Астон Вилла" выкупит Коутиньо из "Барселоны"
-
"Лейпциг" хочет продлить контракт с Нкунку
-
Карамбе рассказал об изменении Бензема
-
Родри высказался о вылете из Лиги чемпионов
-
"Атлетик" может назначить Почеттино вместо Марселино
-
Клопп поделился мнением о борьбе за чемпионство с "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18