Погба прибыл на медицинский осмотр в Турин
Фото: твиттер Джанлуки Ди Марцио/Автор неизвестен
Французский полузащитник Поль Погба в шаге от перехода в "Ювентус".
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в социальных сетях, футболист уже находится в Турине, где должен пройти медосмотр.
После этого Погба заключит контракт с итальянским клубом.
Как известно, летом у футболиста истекло соглашение с "Манчестер Юнайтед".
Интересно, что Погба был игроком туринского клуба с 20212 по 2016 год. Всего он провел 177 матчей, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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