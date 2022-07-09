Погба прибыл на медицинский осмотр в Турин

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Погба прибыл на медицинский осмотр в Турин

Фото: твиттер Джанлуки Ди Марцио/Автор неизвестен

Французский полузащитник Поль Погба в шаге от перехода в "Ювентус".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в социальных сетях, футболист уже находится в Турине, где должен пройти медосмотр.

После этого Погба заключит контракт с итальянским клубом.

Как известно, летом у футболиста истекло соглашение с "Манчестер Юнайтед".

Интересно, что Погба был игроком туринского клуба с 20212 по 2016 год. Всего он провел 177 матчей, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.

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