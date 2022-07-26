Погба получил серьезную травму

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба вынужден пропустить начало сезона из-за травмы правого колена.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, опытному футболисту в ближайшее время потребуется операция в связи с диагностированным у него повреждением мениска.

Ожидается, что восстановление игрока займет порядка двух месяцев. Он сможет вернуться на поле до конца сентября или начала октября.

В прошлом сезоне Погба провел 20 матчей за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ и отдал 9 голевых пасов.

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