Погба покинул "Манчестер Юнайтед"

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Погба покинул "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила об уходе французского полузащитника Поля Погба.

Контракт хавбека истекает в конце июня и он покинет клуб в статусе свободного агента. Манкунианцы поблагодарили француза за игру и пожелали успеха в дальнейшей карьере.

29-летний Погба выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2011 по 2012 годы, а также с 2016 года. Всего он провел за клуб 233 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. В составе английского клуба Погба становился обладателем Кубка Лиги и выиграл Лигу Европы.

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