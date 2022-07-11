Погба перешел в "Ювентус"

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Погба перешел в "Ювентус"

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Пресс-служба туринского "Ювентуса" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Франции Поля Погба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2026 года. Ранее он уже играл за "Юве" с 2012 по 2016 годы.

29-летний Погба с 2016 по 2022 годы выступал за "Манчестер Юнайтед", провел за клуб 232 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. За сборную Франции сыграл 91 матч и забил 11 голов. 4-кратный чемпион Италии, 2-кратный обладатель Кубка Италии, 3-кратный обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка английской лиги, победитель Лиги Европы, чемпион мира, победитель Лиги наций.

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