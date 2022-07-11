Погба перешел в "Ювентус"
Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен
Пресс-служба туринского "Ювентуса" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника сборной Франции Поля Погба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался итальянскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2026 года. Ранее он уже играл за "Юве" с 2012 по 2016 годы.
29-летний Погба с 2016 по 2022 годы выступал за "Манчестер Юнайтед", провел за клуб 232 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу. За сборную Франции сыграл 91 матч и забил 11 голов. 4-кратный чемпион Италии, 2-кратный обладатель Кубка Италии, 3-кратный обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка английской лиги, победитель Лиги Европы, чемпион мира, победитель Лиги наций.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17