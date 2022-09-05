Погба перенесет операцию. Участие в ЧМ-2022 под угрозой

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба может пропустить чемпионат мира в Катаре, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист принял решение о проведении операции на мениске правого колена, так как консервативное лечение не приносит результатов. После оперативного вмешательства хавбеку придется пропустить не менее шести недель, а чемпионат мира стартует уже 20 ноября.

29-летний Погба выступает за сборную Франции с 2013 года. Всего он провел за национальную команду 91 матч и забил 11 голов. Чемпион мира-2018.

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