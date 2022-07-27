Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба отказывается от операции, несмотря на травму мениска, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, клубные врачи итальянского клуба настаивают на оперативном вмешательстве. Однако, футболист хочет лечиться консервативным методом. Из-за травмы хавбек может пропустить около двух месяцев.

Напомним, что 29-летний Погба перешел в "Ювентус" в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

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