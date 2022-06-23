Погба отказался от огромного контракта с "МЮ"

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял решение покинуть клуб, несмотря на предложенные ему выгодные условия личного контракта, сообщает журналист Sky Sports Каве Солхеколь в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предлагал футболисту 18 миллионов евро в год, но он посчитал эту сумму недостаточной. Таким образом, хавбек покинет клуб в июле, когда завершится срок его контракта с манкунианцами.

Ранее сообщалось, что 29-летний Погба, скорее всего, перейдет в "Ювентус".

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