Погба отказался от "Манчестер Сити". Осталось три варианта

Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен

Будущее полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остается неопределенным. Напомним, что контракт хавбека с английским клубом истекает уже в конце сезона.

Как сообщает инсайдер Давид Орнштейн, Погба отклонил предложение о контракте от "Манчестер Юнайтед", а также ответил отказом "Манчестер Сити".

По информации источника, будущее игрока лежит за пределами чемпионата Англии, а претендуют на его подписание мадридский "Реал", "Ювентус" и "Пари Сен-Жермен".

Напомним, что Погба перешел в "МЮ" в 2016 году из "Ювентуса" за 105 миллионов евро.

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