Погба окончательно решил покинуть "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба точно покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист принял окончательное решение не продлевать с манкунианцами контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Ювентус" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне 29-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач.

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