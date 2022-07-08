Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Франции Поль Погба намекнул на возвращение в "Ювентус".

"Пог почти вернулся", - написал хавбек в своем твиттере.

29-летний Погба является свободным агентом, поэтому достанется "Ювентусу" бесплатно. Француз ранее выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 годы, провел 177 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.

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