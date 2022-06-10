Погба надеется на приход Зидана в ПСЖ

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Погба надеется на приход Зидана в ПСЖ

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в "Пари Сен-Жермен", сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский футболист надеется, что в ближайшее время ПСЖ возглавит Зинедин Зидан. После этого хавбек намерен начать переговоры с парижанами.

Напомним, что контракт 29-летнего Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает в конце июня. Стороны не стали продлевать соглашение и француз покинет клуб в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что Погба может вернуться в "Ювентус".

Не пропустите: Погба прокомментировал свой уход из "Манчестер Юнайтед". | https://dailysports.net
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