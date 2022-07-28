Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Один из лидеров сборной Франции Поль Погба может пропустить чемпионат мира в Катаре.

Как сообщает Football Italia, в ближайшее время футболист проведёт консультацию со специалистом, чтобы принять решение о лечении травмы колена.

Напомним, что у француза диагностировали повреждение латерального мениска в правом колене после растяжения связок на тренировке.

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