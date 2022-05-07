Погба может перейти в "Манчестер Сити"

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Погба может перейти в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в "Манчестер Сити", сообщает The Guardian.

По сведениям источника, футболист хочет поработать с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой. Впрочем, для перехода Погба придется пойти на снижение зарплаты. Сейчас он получает порядка 17 миллионов евро в год. Контракт Погба с манкунианцами истекает ближайшим летом, поэтому он может сменить клуб бесплатно.

29-летний Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2009 по 2012 годы, а также с 2016 года. Всего он провел за клуб 233 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу.

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