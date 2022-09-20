Погба хотел выплатить вымогателям 13 миллионов, но банк отклонил операцию

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Хавбек сборной Франции Поль Погба дал показания по делу о шантаже со стороны его брата.

Как известно, преступная группа, членом которой был брат футболиста, шантажом вымогала у Поля порядка 13 млн евро.

По словам французского футболиста, 19 марта 2022 года вооруженные члены банды приказали ему выплатить указанную сумму, в том числе 3 миллиона наличными, за защиту, которую мужчины якобы оказывали ему в течение многих лет.

Погба был готов выплатить шантажистам всю сумму, но банк отклонил эту операцию из-за подозрительного характера.

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