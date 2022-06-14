Погба договорился с "Ювентусом"

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба договорился с туринским "Ювентусом", сообщает Goal.

По сведениям источника, итальянский клуб объявит о переходе француза в июле, когда завершится срок его контракта с манкунианцами. Таким образом, хавбек достанется туринцам бесплатно.

Напомним, что 29-летний Погба ранее уже играл за "Ювентус" с 2012 по 2016 годы.

Не пропустите: "Ювентус" предложил 10 миллионов евро за бразильца из "Шахтера". | https://dailysports.net