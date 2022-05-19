Погба договорился с "Манчестер Сити", но отказался в последний момент

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Погба договорился с "Манчестер Сити", но отказался в последний момент

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба  в последний момент отказался от перехода в "Манчестер Сити", сообщает The Times.

По сведениям источника, футболист согласовал с "горожанами" условия личного контракта, но затем испугался мести со стороны болельщиков манкунианцев. В итоге он решил покинуть Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне 29-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач.

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