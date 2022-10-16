Погба близок к возвращению после травмы

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Погба близок к возвращению после травмы

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба уже почти восстановился от травмы мениска.

По данным L’Equipe, игрок сборной Франции возобновит тренировки в общей группе уже на следующей неделе.

В данный момент футболист работает индивидуальной программе и выполняет беговые упражнения без болевых ощущений.

Скорее всего, он сыграет в официальном матче в начале ноября или в конце октября. Таким образом, Погба сохранил шансы попасть в заявку сборной Франции на ЧМ-2022.

Не пропустите: Погба взял культовый номер в "Ювентусе". | https://dailysports.net
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