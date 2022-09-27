Погба близок к возвращению на поле
Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен
Хавбеки "Ювентуса" Поль Погба и Федерико Кьеза уже к концу октября могут вернуться на поле.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, оба футболиста успешно восстанавливаются после травм.
Скорее всего, оба игрока смогут сыграть за "Ювентус" в матче Лиги чемпионов против "Бенфики", который состоится 25 октября.
Напомним, что Кьеза не играл с 9 января. В то же время Погба в июле повредил мениск на тренировке.
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|Болонья
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|27
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|Торино
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|26
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|Лечче
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