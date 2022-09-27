Погба близок к возвращению на поле

Фото: твиттер Поля Погба/Автор неизвестен

Хавбеки "Ювентуса" Поль Погба и Федерико Кьеза уже к концу октября могут вернуться на поле.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, оба футболиста успешно восстанавливаются после травм.

Скорее всего, оба игрока смогут сыграть за "Ювентус" в матче Лиги чемпионов против "Бенфики", который состоится 25 октября.

Напомним, что Кьеза не играл с 9 января. В то же время Погба в июле повредил мениск на тренировке.

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