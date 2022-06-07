Почеттино высказался об отказе Мбаппе "Реалу"

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о решении нападающего Килиана Мбаппе отказаться от перехода в мадридский "Реал" и остаться во французском клубе.

"Килиан принял правильное решение. Разговоры о его переходе звучали так, словно это был свершившийся факт, но Мбаппе всегда говорил, что решение не принято. В итоге он сделал выбор в последнюю неделю сезона. Мбаппе вел переговоры в течение всего сезона. Он не был спокоен в течение всего этого времени", - приводит слова Почеттино AS.

Напомним, что 23-летний Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года. По некоторым данным, форвард получит бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата француза вырастет до 100 миллионов евро в год.

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