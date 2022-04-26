Почеттино высказался о своей работе в ПСЖ

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Почеттино высказался о своей работе в ПСЖ

Фото: твиттер Почеттино\Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением по поводу своей работы в парижском клубе.

"Мы выиграли три трофея менее чем за 18 месяцев, хотя у нас было много проблем. Я думаю, что это тоже достижение.

Действительно, у ПСЖ, особенно в последние годы, огромные амбиции. Ожидания высоки, цели – самые престижные. Но я помню и о том, что этот клуб еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов.

Я думаю, что выиграть чемпионат Франции в десятый раз – это уже историческое достижение", – сказал аргентинский специалист.

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