Почеттино высказался о своей работе в ПСЖ
Фото: твиттер Почеттино\Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением по поводу своей работы в парижском клубе.
"Мы выиграли три трофея менее чем за 18 месяцев, хотя у нас было много проблем. Я думаю, что это тоже достижение.
Действительно, у ПСЖ, особенно в последние годы, огромные амбиции. Ожидания высоки, цели – самые престижные. Но я помню и о том, что этот клуб еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов.
Я думаю, что выиграть чемпионат Франции в десятый раз – это уже историческое достижение", – сказал аргентинский специалист.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13