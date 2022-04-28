Почеттино высказался о себе и будущем Мбаппе в ПСЖ

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о своем уходе из клуба, а также возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе.

"На сегодняшний день я точно остаюсь в ПСЖ. Про Мбаппе могу сказать тоже самое", - приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Почеттино, скорее всего, летом уйдет в отставку. Что касается Мбаппе, то его контракт с ПСЖ истекает ближайшим летом и форвард отказывается подписывать новое соглашение.

Не пропустите: ПСЖ назвал цену на Неймара. | http://soccernews.ru