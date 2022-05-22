Почеттино прокомментировал новый контракт Мбаппе

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал продление контракта нападающего Килиана Мбаппе с парижанами до 2025 года.

"Я узнал об этом за несколько минут до официального объявления клуба.

Мбаппе очень критиковали здесь, во Франции. Он не мог выражать свой талант, но прошло полтора года, и этот игрок решил продлить контракт с ПСЖ.

Это большая гордость. Это один из лучших игроков мира, если не лучший", – сказал аргентинский специалист.

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