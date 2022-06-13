Почеттино получит огромную сумму за увольнение из ПСЖ

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Почеттино получит огромную сумму за увольнение из ПСЖ

Фото: твиттер Маурисио Почеттино\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" заплатит огромную компенсацию главному тренеру Маурисио Почеттино, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, увольнение аргентинского специалиста обойдется французскому клубу в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино стал чемпионом Франции, но вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.

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