Почеттино получит огромную сумму за увольнение из ПСЖ

Фото: твиттер Маурисио Почеттино\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" заплатит огромную компенсацию главному тренеру Маурисио Почеттино, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, увольнение аргентинского специалиста обойдется французскому клубу в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне ПСЖ под руководством Почеттино стал чемпионом Франции, но вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.